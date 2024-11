- Rakete sigurno neće završiti rat. One se već duže vreme koriste. Ovo je samo nova faza u sukobu koji se odvija kako se odvija. Videli smo da su Rusi nedavno lansirali novu balističku raketu srednjeg dometa sa više bojevih glava, što je izazvalo zbunjenost širom sveta. Raketa je imala interesantnu putanju, što smo mogli da primetimo. U naredna dva meseca očekujem određenu dinamiku u dešavanjima, dok nakon 20. januara, kada novi predsednik preuzme Belu kuću, može doći do testiranja novih politika i pokušaja postizanja mira. Ipak, ne verujem da će doći do upotrebe nuklearnog oružja, jer to trenutno nije potrebno. Ono što primećujemo jeste zatvaranje ambasada zemalja NATO-a u Kijevu, što ukazuje na ozbiljnost situacije i na pripremu za nove poteze, kako sa zapadne strane, tako i iz Moskve - rekao je Miletić.