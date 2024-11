To što se čini da je novi Orešnik verzija RS-26 naglašava da prvi nije nužno ICBM, a drugi gotovo sigurno nije. Hans Kristensen, stručnjak za nuklearno oružje iz Federacije američkih naučnika, rekao je da je Orešnik “prilično smešna” zbog svog zamršenog porekla.

“Bilo da je u pitanju ICBM (interkontinentalna balistička raketa) ili IRBM (balistička raketa srednjeg dometa), domet nije odlučujući faktor. Mnogo značajnije je to što je raketa bila opremljena višestrukom bojevom glavom. Rusija je izabrala ovu opciju. Takva bojeva glava je povezana isključivo sa projektilima sposobnim da nose nuklearno oružje. I upravo to je signal koji Kremlj šalje”, navodi on.