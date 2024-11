"Sve ukazuje na to da će Tramp i Putin sesti za pregovarački sto, a na meniju će biti Ukrajina. Nedavno sam bio u Ukrajini i razgovarao sa Volodimirom Zelenskim o ovoj mogućnosti i jasno mu je da je pripremljena odluka SAD i Rusija, a to je ono što on neće prihvatiti, i to je razumljivo", rekao je Borelj u intervjuu za radio stanicu Cadena SER.