- Dva do četiri sata padaće jak sneg u delovima severne Engleske i Škotske u subotu ujutru. Sneg će padati gusto i brzo, sa pet do 10 cm pokrivača u nižim predelima i čak 20 do 40 cm u višim predelima, uz jak vetar. Očekujte mećave u brdima širom severne Engleske i Škotske, užasne uslove za putovanje i prelaženje brdskih oblasti, kao i rizik od prekida struje zbog snega koji se nakuplja na dalekovodima. Dakle, sve u svemu, ovo je događaj sa višestrukim opasnostima, ali sledi brzo otapanje snega - rekao je on.