Bez obzira na to da li je Putin zaista spreman da pređe na nuklearnu crvenu liniju, pretnja ima za cilj da pokaže svetu da Rusija ostaje velika sila i da Vašington i njegovi saveznici treba da ograniče svoju podršku Ukrajini . To je glavni razlog zašto su Kijevu postepeno dozvoljavali da koristi moćnije oružje i izbegavali slanje trupa da mu pomognu da odbije rusku invaziju, piše Blumberg.

- Sa tim se slažem, mada kada pričamo o Rusiji i Ukrajini mislim da obe strane koriste pretnje nukleranim ratom za sopstvene, propagandne svrhe. Kada pogledamo Rusiju, cilj tom pretnjom jeste da se smanji podrška Ukrajini sa Zapada. Sa druge strane, Ukrajina želi da postigne efekat kako Rusija svaki dan preti nuklearnim ratom, pa da to mora da se spreči, odnosno da pomoć bude još veća. Dakle, obe strane koriste tu situaciju za svoje svrhe. Sa neke objektivne strane se nadam da nikome ne odgovara nuklearni rat, nije isplativo, na kraju bi to bilo uništenje i u sferi ekonomije i tehnologije. Nuklearni rat ne odgovara ni onima koji su u stanju da ga pokrenu.

Kijevu je dopušteno da koristi sve jače oružje, a prema revidiranim nuklearnim smernicama, Kremlj bi mogao da upotrebi to oružje kao odgovor na napad Kijeva na rusko tlo konvencionalnim zapadnim oružjem, pa je Antić odgonetnuo kako je došlo do ove promene:

- Kada se govori o toj doktrini jasno su stavili do znanja, i Medvedev je izašao sinoć sa informacijom da niko nije lud da posegne za takvim nečim. To je poslednja opcija. Pa se postavljaju tu dve, tri stvari, ko želi da završi ovo što je započeto i da li želi. Trenutno imamo situaciju koja govori da ne žele. To je i dalje odlazeća Bajdenova administracija iz razloga što kada se Ukrajini dozvolilo da koristi naoružanje dalekog dometa, vi ste time rekli da nema pregovora do daljneg. Druga stvar, da zaista ima potrebe za mirom, dovoljno je da NATO kaže da se više ne meša u donacije Ukrajini. Treći aspekt je onaj ekonomski, da li neko zaista misli da Americi odgovara da se završi ovaj rat. Uspeli su da unište Evropu, uništili su industriju, nema proizvodnje i najbitnije, doveli su do toga da su non-stop uplašeni, pa se lakom propagandom može reči Nemcima, Francuzima ili Italijanima, ako se sada ovo desi, da su svi otišli. Tako se najbolje kontroliše ljudima, a zapravo su najveći pobednici Amerikanci koji su okupirali Evropu bez ispaljenog metka.