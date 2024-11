Čovek koji je bio gost zoološkog vrta u budističkom hramu zadirkivao je pirinčem životinju kada ga je ona uvukla u kavez i počela da ga ujeda. Bila je to lekcija koju Najfum Promrati nikada neće zaboraviti.

Gledaoci su uzalud pokušavali da uplaše medveda dok je on hvatao Najfuma. Njegovi prijatelji udarili su medveda motkama i gađali hladnom vodom, ali bezuspešno.

Portparol organizacije People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) rekao je tim povodom: "Ako se rugate gladnom medvedu, verovatno ćete biti povređeni."