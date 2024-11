Nema odbrane EVROPA U PANIČNOM STRAHU OD MOĆNOG "OREŠNIKA": Raketi potrebno manje od 20 minuta do bilo kojeg cilja! Do BERLINA stiže za 11, a do LONDONA za 16 minuta!

Napominje se da ako "orešnik" bude lansiran sa raketnog mesta "Kapustin Jar" u Astrahanskoj oblasti, on će leteti do Berlina za 11-12 minuta, 13-14 do Rima, 14-15 do Brisela, 15-16 do Pariza i 16-17 minuta do Londona.