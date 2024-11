- Za njega ili jedan ili drugi moraju da zarade. To je ideja koju ne delim. Mislim da smo sklopili mnogo poslova u svetu, koji su korisni za obe strane. Verujem u moć kompromisa, za razliku od Trampa. Najvažnije je da sarađujemo sa Trampom, kao partneri i predstavnici jedne zemlje - kazala je Merkel.

- Čak i gledano unazad, to je bila ispravna odluka, jer su to bili ljudi koji su već došli kod nas. Za mene su evropske vrednosti stavljene na iskušenje: da li je Evropa sposobna da se prema ljudima u našoj zemlji odnosi humano? To ne znači da svako ima pravo da ostane. Ili da ne bi trebalo da postoje nikakva pravila. Ili da ne treba da činimo sve što možemo da smanjimo ilegalnu imigraciju, jer ljudi plaćaju mnogo novca da bi se dali u ruke trgovaca i švercera rizikujući svoje živote - istakla je Merkel.