„Upotreba nuklearnog oružja u skladu s našom doktrinom – to je poslednja opcija. Mi uopšte ne želimo da se to ikada desi. Niko nije lud u ruskom rukovodstvu“, rekao je Medvedev u intervjuu za TV „Al Arabija“.

„To neće proći bez posledica. To se, naravno, odnosi i na pregovore, do kojih je još daleko, a ovakvi događaji samo ih još više udaljavaju. Ali, to se odnosi i na celokupnu situaciju“, rekao je on.