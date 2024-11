Estonija , zemlja sa malo više od milion stanovnika, spremna je da evakuiše celu svoju populaciju u inostranstvo ako izbije rat. To je rekao novi komandant estonskih odbrambenih snaga general-major Andrus Merilo na seminaru organizovanom u Talinu.

"Ako neko veruje da nećemo početi ratove iz Narve , vara se. Ako bude potrebno, estonska vojska će sama početi da uništava estonske gradove. Na primer, u Narvi morate biti spremni na to da su gradska infrastruktura i ulice učinjene neprohodnim za protivnika", rekao je Merilo.

On je dodao da ne žele o tome da pričaju na sva zvona, ali da je u ratnoj situaciji veoma važno da infrastruktura može da se iskoristi da spreči kretanje neprijatelja.

Merilo je istakao da će vojska razneti mostove i zgrade ukoliko to bude potrebno. On je ispričao kako se u Finskoj decenijama planira infrastruktura sa idejom da se po potrebi može i dignuti u vazduh.

"Napad na Estoniju može da se pretvori u realniju mogućnost nego što je to bio ikada tokom naše nezavisne istorije. Hteli mi to ili ne, ako izbije rat između NATO-a i Rusije, zbog našeg geografskog položaja, borbena dejstva će početi i na našim prostorima. Estonija je pogranična zemlja. Ako počne rat, ionako ćemo izgubiti jedno ili drugo - ljude, infrastrukturu, teritoriju", rekao je on.