- Nema dobrog ishoda u ovom ratu. Mora doći do deeskalacije. Nema šanse da Ukrajina ponovo preuzme svoju teritoriju - Donjeck, Lugansk, oblasti na istoku, ni Krim - rekao je Prins.

- To je bio suludi zadatak poslednjih godinu i po dana, a sve što radimo je da uništavamo generacije ukrajinskih i ruskih muškaraca . Što se toga tiče, zamislite da smo u sukobu sa Meksikom, i da je rusko oružje ispaljeno na teritoriju Sjedinjenih Država. Nema šanse da to tolerišemo.

- To je kao da se davljenik uhvati za bilo kakav konopac, misleći da bi to moglo nekako naterati Ruse da se lepše ponašaju ili tako nešto - rekao je on.