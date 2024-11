- Moderne rakete su veoma nezgodne za rusku stranu sukoba. Svi su očekivali da će demonstranka stranka krenuti da podmeću i miniraju Trampa, ali niko nije očekivao da će to početi čak prenego Tramp zvanično bude proglašen za predsednika. Ipak, Bajden za Trampa ostavlja lošu situaciju i podmeće mu probleme - kaže Karan.

- Niko ne može nametnuti mir, do njega se mora doći težim putem, a mi smo vremenom sve dalje i dalje od mira. Nekoliko meseci koji se nalaze između izbora i preuzimanja vlasti u Americi su u moderno vreme nezamislivi, a Bajden želi da usmeri situaciju u onom smeru u kome je do sada tekla da dočeka Trampa, a to je da Ukrajina mora da dobija podršku Amerike.