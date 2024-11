Dronovi, rakete dugog dometa i mir na dugom štapu. Kijev je noćas, u više talasa, bio meta ruskog napada dronovima . "Skaj njuz" prenosi da je to na Telegramu objavio Vitalij Kličko, gradonačelnik ukrajinske prestonice. Ruska vojska izvršila je napade širom Ukrajine, saopštio je Vladimir Zelenski. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov kaže da u Evropi ne postoji jedinstvo u ideji o slanju trupa iz svojih zemalja ili privatnih plaćenika u Ukrajinu, ali, kako je naveo, "neke usijane glave" razmišljaju o tome. O ovoj temi razmišljali su i gosti emisije " Puls Srbije " koja se emituje na Kurir televiziji, prof. dr Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, Mihailo Savić, analitičar za međunarodne odnose, Daniel Šunter, ispred Balkanske bezbednosne mreže i Ljubinko Đurković, pukovnik u penziji.

- Ova strategija najavljuje nova nadgornjavanja, pre svega između Vašingtona, NATO-a i Rusije, preko teritorije Ukrajine. Ukrajinci su ponovo sa raketama dugog dometa napali jedan aerodrom u Kurskoj oblasti. Nastavljaju da gađaju Rusiju, ali ne tako drastično jer bi to značilo novu eksalaciju i reakciju Moskve. Oni sada to pravdaju, idu po ivici žileta - rekao je on i dodao: