Oružjem nema rešenja za rat u Ukrajini, nužni su dijalog i pregovori, ocenio je ministar spoljnih poslova Indije Subrahmanjam Džaišankar i naglasio da Evropska unija mora da se "usredsredi na to kako okončati taj sukob".

Džaišankar je u intervjuu italijanskom listu "Korijere dela sera" rekao da u to treba da budu uključene sve strane i da se "mora razgovarati s Moskvom i Kijevom i mi nastojimo da to postignemo".

Indijski ministar je ukazao na to da rat traje gotovo tri godine i predočio da se "rešenje na bojnom polju neće naći... mora se pregovarati što pre to bolje zato što ceo svet trpi posledice tog rata, a ne samo Evropa" .

Na pitanje italijanskog dnevnika o tome da li rešenje za rat u Ukrajini otežava ili olakšava to što je Međunarodni krivični sud izdao poternicu za ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, Džaišankar je odgovorio da "Indija nije članica tog suda... a kad se ne pripada jednom takvom organu, to onda već govori o njemu... a za to imamo i razloge".