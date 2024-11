Ako bi Bukurešt takođe skrenuo ka više anti-EU, proruskom putu, to bi ozbiljno ugrozilo sposobnost EU da funkcioniše, što bi otežalo izgradnju konsenzusa među zemljama članicama. Đorđesku, koji ne pripada nijednoj političkoj stranci i ima oko 3,8 miliona pratilaca na društvenim mrežama, na mnogo načina odgovara modelu radikalnog desnog populiste iz 2024.

On govori otvoreno, izbegava zapadnu ideologiju, mrze ga mejnstrim mediji i član je je kluba skeptika EU i NATO .

"Ako pratite šta Rusi rade u ovom regionu, znate da im je Rumunija super važna", rekao je Milan Nič, analitičar nemačkog Saveta za spoljne poslove. " Njihov plan je da odseku Rumuniju od Crnog mora . To je uobičajena ruska knjiga!

Do sada je Rumunija, koja se graniči sa Ukrajinom na istočnoj ivici bloka, igrala ulogu podrške u podršci Zapada Kijevu. Sukob je, na primer, podigao strateški značaj vazdušne baze Mihail Kogalničeanu na Crnom moru.

Ali sve bi se to moglo okrenuti naopako ako Đorđesku pobedi. Zabrinutost o mogućem još nedokazanom mešanju Rusije u rumunske izbore pokreće činjenica da je on pobedio sa 22,94 odsto glasova uprkos tome što nema podršku stranke i ankete su potpuno promašile njegovu popularnost.

"On je proizvod vakuuma u rumunskoj politici i verovatno ruskog novca. Ako odjednom možete da potrošite toliko novca na TikTok, to postavlja pitanja", dodao je Nič.

"Ova borba protiv populizma, protiv ekstremizma nema kraja i mora da se nastavi", rekao je on.

Nisu svi preterano zabrinuti da će Đorđesku postati sledeći rumunski vođa. Trajan Basesku, predsednik Rumunije od 2004. do 2014. godine, rekao je da ne veruje da će Đorđesku pobediti u drugom krugu i da su Rumuni uglavnom i dalje „veoma pozitivni" prema EU i NATO.

"To bi moglo dovesti do poraza vladajućih partija u zemlji na predstojećim parlamentarnim izborima", rekao je on i nastavio: