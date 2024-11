Kakav je zaista Trampov stav prema Evropi, da li je rat u Ukrajini ušao u novu fazu, kao i hoće li konačno doći do prekida vatre između Izraela i Libana?

On kao faktor dodaje i činjenicu da je Izrael obezglavio čitavo liderstvo Hezbolaha, pa je jasno da Hezbolah neće biše moći da ima organizaciono jedinstvo koje je nekada imao.

On navodi i da ubistvom lidera se ove organizacije svedu na prihvatljivije mere, sa obzirom na to da oni sami biraju koga će, kako i kada napasti, pa je sa njima nemoguće ugovoriti prekid vatre.

- Srbija Hezbolah smatra terorističkom, opasnom organizacijom. Ovaj prekid vatre je dobra stvar, zato što su im uništeni kapaciteti - dodaje on.

- Sve je stavljeno u senku dolaska novog predsednika Amerike, a baš je sad raspisana poternica za Netanjahuom. On je sada na meti zato što je Tramp na meti, a Netanjahu mu je dao otvorenu podršku. On računa da će Amerika pomoći Izraelu. Jasno je da vojnog rešenja nema, da ga ima oslobodili bi taoce i uništili Hezbolah - kaže Laban.

On je rekao da se i ovo primirje vezuje za dolazak Donalda Trampa, za kog je uveren da će dalje raditi na miru između Hezbolaha i Izraela na duže staze. On kaže da zbog podrške koja je pružena Trampu, možemo očekivati da on znatno pomogne Izraelu.