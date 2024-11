- Sarmat nosi do 16 nezavisnih bojevih glava, Avangarda. S tim što Sarmat može da leti kao balistička raketa, a može da leti položeno, kao krstareća raketa. Zašto je on "kraljica" i "uništitelj kontinenata"? Jer od prvog Avangarda do zadnjeg raspon je 5.000 kilometara. Znači on može da gađa Los Anđeles i da gađa Njujork jednom raketom... Svaka im čast, to apsolutno nema niko - zaključio je Vukmirović.