Đorđesku je pobedio u prvom krugu izbora 22,95 odsto glasova, i u drugom krugu će se nadmetati sa liderkom konzervativno-liberalne Unije sačuvajmo Rumuniju (USR) Elenom Laskoni. Đorđesku je do izbora bio gotovo nepoznat u javnom političkom životu, ali vrlo aktivan na društvenim mrežama.

"Konkretno mislimo na dizajn i funkcionisanje takvih servisa kao što je TikTok, uključujući i algoritme i kako su korišćeni. Smatramo da su ti algoritmi očigledno pojačani u korist jednog kandidata, što je ugrozilo jednakost u izbornoj utakmici i politički pluralizam. I sve to iako platforma TikTok, prema sopstvenim pravilima, ne treba da zauzima stranu u politici i promoviše političke sadržaje, a posebno ne plaćene sadržaje", rekao je direktor CNA Valentin Jukan za televiziju Digi24.

On je precizirao da će CNA zato od Evropske komisije, i konkretno njenog Generalnog direktorata za komunikacije, sadržaje i tehnologiju, zatražiti zvaničnu istragu o najnovijim aktivnostima TikToka u Rumuniji. CNA će od EK zatražiti i da naloži platformi da objavi procenu u kojoj meri njene aktivnosti predstavljaju rizik za demokratiju u Rumuniji, da sprovede mere i sankcioniše sve one koji su kršili pravila.

Dodao je, međutim, da to vrlo verovatno neće uroditi nikakvim rezultatima pre drugog kruga predsedničkih izbora, 8. decembra.

Kalin Đorđesku je odbacio optužbe da ima "botove" koji ga podržavaju. "Optužuju me da imam botove. Nemam ih. To je, štaviše uvreda za 2.1230.404 birača koji su glasali za mene. Da li su botovi izašli na birališta?", naveo je ;Đorđesku 26. novembra u saopštenju, nakon što je odbio da odgovara na pitanja novinara.

"Optužili su me da želim da izvedem Rumuniju iz NATO i EU. Nije tačno. Ali sam rekao da želim da pregovaram i stavim nacionalni interes na prvo mesto, zato što ne možemo da prihvatimo bilo šta. Sve mora da bude pregovarano, u korist rumunskog naroda", rekao je Đorđesku.

On je optužio predsednika Vojnog saveta NATO Roba Bauera da je "od svih biznismena u članicama NATO zatražio da se pripreme za ratni scenario", i to bez konsultacija sa zemljama članicama alijanse. Đorđesku je dodao da on podržava strategiju mira, a ne strategiju rata.