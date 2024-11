Uprkos najavama Donalda Trampa, pitanje je da li smo bliže miru na Istočnom frontu

Rusija je jutros pokrenula masovni napad raketama i dronovima širom Ukrajine, a meta je energetska infrastruktura. Više od milion domaćinstava ostalo je bez struje. Kijev indipendent prenosi navode ukrajinskih vazduhoplovnih snaga da je uzbuna na vazdušnu opasnost proglašena u celoj zemlji nakon što je Rusija podigla sedam strateških bombardera.

Uprkos velikim poteškoćama na frontu i reizboru Donalda Trampa, ukrajinski general Aleksandar Sirski najavio je novu kontraofanzivu.

Ako se prati situacija na bojištu, kao i planovi jedne i druge strane, mir je daleko.

Da li je na političkom planu moguća ofanziva koja će zaustaviti oružje, voditeljka Pulsa Srbije na Kurir televiziji Milica Marković razgovarala je sa svojim gostima, Zoranom Milivojevićem, spoljnopolitičkim komentatorom i karijernim diplomatom, prof. dr Duškom Lopandićem, diplomatom i stručnjakom za evropsko pravo i regionalne odnose, Boškom Jakšićem, spoljnopolitičkim komentatorom i novinarom i prof. dr Milanom Petričkovićem sa Fakulteta političkih nauka.

- Nažalost, oružje još uvek utvrđuje pregovaračke pozicije. Front je još uvek taj faktor od koga zavisi i početak nekog političkog, diplomatskog raspleta. Najava ima, to je tačno. Imamo jednu od najvažnijih najava iz Vašingtona posle predsedničkih izbora. Novi predsednik uvodi novu temu i za svoje saveznike i za Ameriku, a to je mir. Međutim, kako to u praksi može da se ostvari, to je sad već drugo pitanje. Najava da to može u kratkom roku da se završi, ja u to nisam uveren, moram da kažem, zato što nam front i ono što su strateški ciljevi sukobljenih strana, ne pružaju mogućnost za tako nešto - smatra Milivojević.

Drugi sagovornik Kurir televizije osvrnuo se na odobrenje Bajdenove administracije kojom je Ukrajini dozvoljeno korišćenje američjih raketa srednjeg i dugog dometa i njihovo dejstvovanje po teritoriji Rusije.

- To je, naravno, pokušaj da se Ukrajini kao zemlji i posebno vojsci podigne moral uoči stupanja na vlast onalda Trampa kome Ukrajina uopšte nije prioritet. Izuzetno teško će biti da se dođe čak i do prekida vatre, zato što je situacija na samom frontu vrlo otežana. Rusi imaju i dalje veliku nadmoćnost u vazduhu, oni bombarduju i uništavaju oko 60 odsto energetskog sistema Ukrajine. Dolazi zima, dakle, jedan jako izazovan period za stanovništvo. I mene to podseća malo na onu situaciju koju smo imali kad su nas bombardovali. U stvari, visok moral je bio, čini mi se, samo do momenta kad su počeli da nam ukidaju struju. Nije bilo direktno bombardovanje toliko drastično kao što Rusi rade, ali nam je tad pao moral jako - ocenio je Lopandić.

U diskusiju se uključio i novinar Politike.

- Predsednik Bajden je po hitnom postupku obećao novi paket vojne pomoći i finansijske od 725 miliona dolara, što je tri ili četiri puta više od uobičajnih dosadašnjih paketa. To je jasan znak njegove žurbe da pokuša da pomogne Ukrajini pre nego što dođe Tramp, imajući u vidu sve rezerve koje novi predsednik ima prema davanju velike pomoći vlastima u Kijevu. koji je najdirektnije saopštio njegov podpredsednik Džej Di Vens. Predsednik Zelenski sve vreme ponavlja da nikakvog mira neće biti dok se ruski okupatori ne povuku sa svakog pedlja ukrajinske teritorije, podrazumevajući i one četiri istočne oblasti koje je Moskva već uknjižila u Ustav Ruske Federacije. Dakle, to je već, čini mi se, apstrakcija jedna, i da će se to jako teško vratiti. S druge strane, Putin takođe napredovanjem svojih snaga pokazuje da hoće da uzme što više teritorije. Rusija već kontroliše negde blizu 18 odsto ukrajinske teritorije, Putin hoće i više - izjavio je Jakšić.

I univerzitetski profesor ne veruje da ćemo u skorijoj budućnosti svedočiti miru u Ukrajini i da Rusija ne žuri s pregovorima.

- Možemo da govorimo o personifikaciji u liku određenih političara koje vidimo. Međutim, multinacionalne kompanije i oni koji zapravo vode ratove, oni su ključni faktor od koga zavisi koliko će trajati rat. Militantna politika SAD i Zapadne Evrope i rakete koje su stigle u Ukrajinu govore nam da mir nije blizu. Ogroman je profit u pitanju, a zapadu je prioritet kako neutralisati Rusiju kao silu koja se zaista pokazala, jer je malo ređe da kada su ratovi, da društveni bruto proizvod skače, da industrija funkcioniše i da se nije uspelo sankcijama. Dakle, rat više nije samo na frontu - ocenio je Petričković.

