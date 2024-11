Na Fox News-u, Stiven Miler, zamenik šefa osoblja Trampove administracije, potvrdio je izveštaj o Zakerbergovom prisustvu, rekavši da je on "jasno izrazio svoju želju da podrži i učestvuje u promenama koje vidimo širom Amerike, širom sveta, u ovom reformskom pokretu koji Donald Tramp predvodi".

Tramp je poslednjih godina javno kritikovao Zakerberga, osuđujući njegovu odluku da izdvoji stotine miliona dolara za izbornu infrastrukturu 2020. godine, što je Tramp opisao kao mešanje u izbore. Više puta je sugerisao da Zakerberg treba da završi u zatvoru i pretio da će to učiniti ukoliko opet uloži slične iznose u izbornu infrastrukturu ove godine.

Međutim, obojica su poslednjih meseci nagovestila da se njihov odnos popravlja. Tramp je u oktobru u podkastu "Bussin’ With The Boys" rekao da se oseća bolje u vezi sa Zakerbergom, nazvavši "lepim" to što se ovog puta "drži podalje od izbora", i izrazio zahvalnost što ga je Zakerberg pozvao nakon pokušaja atentata 13. jula u Batleru u Pensilvaniji.