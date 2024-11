Irska danas bira novi parlament, a s obzirom na to da je državna kasa puna, vladajućoj koaliciji trebalo bi da je lako - ali nije.

Teoretski: jer lavovski deo tog nacionalnog dohotka je porez ubran od međunarodnih korporacija koje su svoje sedište za Evropsku uniju locirale u Irskoj. Pogotovo nakon što je Velika Britanija napustila EU, gotovo svi američki koncerni preselili su se u Irsku: tu je sedište oko 1.500 međunarodnih koncerna, od farmaceutskih giganata kao što je Fajzer, pa do džinova virtuelnog sveta kao što su Gugl, Epl, Majkrosoft ili Amazon. Sve njih privlači engleski kao službeni jezik, ali još više paušalni porez od 12,5 odsto za preduzeća.

Dojče vele navodi da to nikako ne znači da su tu dobit koncerni i ostvarili u Irskoj – već u čitavoj EU. A ne znači ni da tamo zapošljavaju vojsku dobro plaćenih saradnika. Novca je dakle dovoljno, ali su i cene u Irskoj paprene – i to pre svega za stanarinu, koju mnogi Irci sebi gotovo da više ne mogu da priušte.

Pritom nije problem samo o Dablinu i drugim većim irskim gradovima. I porodici Galager koja živi na zapadnoj obali stanarina se u poslednje tri godine udvostručila – na 1.600 evra mesečno. Iako oboje rade, oni sami sebe svrstavaju u working poor, dakle zaposlene, ali one koji žive u siromaštvu.

Stanovi su u Irskoj gorući problem. Zato je i Irska jedna od zemalja Evrope u kojoj mladi ostaju dugo da žive kod roditelja – 40 odsto ljudi između 25 i 34 godine još nisu napustili roditeljski dom. Pritom su u gradovima su stanarine tolike da prosečni građani to više ne mogu da plate – ni učitelji ili vaspitači, a ni pomoćno osoblje u bolnicama. Zato je i zdravstvena nega u Irskoj gorući problem. A kao treći najveći uzrok nezadovoljstva građana Stefan Miler, politikolog sa Univerziteta u Dablinu ističe problem migranata.

„Ali to ne funkcioniše“, upozorava ekonomista Edgar Morgenrot s poslovne škole DCU: „Vlade pokrajina i centralna vlada moraju da grade stanove za ljude koji to sebi ne mogu da priušte.“ Problem je međutim to što bi nekakvi veliki izdaci u građevinarstvo neminovno značili još veće poskupljenje.