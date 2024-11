"Do danas su rukovodioci instalacija utvrdili da nijedan od upada nije uticao na ljude u bazi, objekte ili imovinu. Vazduhoplovstvo preduzima sve odgovarajuće mere da zaštiti pomenute objekte i ljude u njima", navodi se u saopštenju.

Pentagon je ove nedelje saopštio da aktivno prati situaciju. "Suština je da je to nešto što ćemo ozbiljno shvatiti. Nastavljamo da ispitujemo. Ali do sada, [to] nije imalo značajan uticaj na misiju", rekao je portparol Pentagona general-major Patrik Rajder novinarima u utorak, dodajući da su mali dronovi postali "relativno uobičajeni u celom pejzažu".