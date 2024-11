- Danas moderni nišani, poput optičkih i termovizijskih uređaja, omogućavaju preciznost i danju i noću, čineći snajperiste efikasnijim nego ikad. Međutim, profesionalni snajperisti retko govore o svojim dostignućima, jer to ugrožava njihovu sigurnost i misiju.

- Snajperisti nikada ne ispaljuju drugi hitac, jer bi to otkrilo njihovu poziciju kontra-snajperistima. Ovaj detalj osporava verodostojnost priče. Takođe, tvrdnja da je eliminisao 147 vojnika deluje preuveličano - kako on može biti siguran u taj broj, s obzirom na to da se meta obično nalazi na neprijateljskoj teritoriji? - zapitao se Lakić.