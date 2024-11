Asošijeted pres je razgovarao sa dvojicom dezertera, trojicom advokata i desetak ukrajinskih zvaničnika i vojnih komandanata. Zvaničnici i komandanti su govorili pod uslovom anonimnosti da bi otkrili poverljive informacije, dok je jedan dezerter to učinio jer se plašio krivičnog gonjenja.

Skoro polovina je dezertirala u poslednjih godinu dana, nakon što je Kijev pokrenuo agresivnu i kontroverznu akciju mobilizacije, za koju vladini zvaničnici i vojni komandanti priznaju da je propala. To je zapanjujuće visok broj, jer se procenjuje da je oko 300.000 ukrajinskih vojnika učestvovalo u borbama pre nego što je mobilizacija počela, a stvarni broj dezertera može biti mnogo veći.

Jedan poslanik koji poznaje vojna pitanja procenio je da bi moglo biti i do 200.000.

„Ćutanje o velikom problemu samo šteti našoj zemlji“, rekao je Serhij Hnezdilov, jedan od retkih vojnika koji je javno govorio o svom izboru da dezertira. On je optužen ubrzo nakon što ga je AP intervjuisao u septembru.

Drugi dezerter je rekao da je prvo napustio svoju pešadijsku jedinicu uz dozvolu, jer mu je bila potrebna operacija. Kad mu je bolovanje isteklo, nije mogao da se vrati, jer još ima noćne more zbog drugova čiju je smrt gledao.

„Najbolji način da se to objasni je da zamislite da sedite pod naletom vatre, i sa njihove strane 50 granata ide prema vama, dok sa naše strane samo jedna. Onda vidite kako se vaši prijatelji pretvaraju u komade mesa i shvatite da se to svakog trenutka može dogoditi i vama“, rekao je on.