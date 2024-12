Slušaj vest

U dinamičnoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije Vikend“, autorka i voditeljka Kruna Una Mitrović sa svojim gostima i razgovarala je o najvažnijim temama koje oblikuju svakodnevicu Srbije, ali i sveta.

Izrael trećeg dana prekršio primirje. Vojska je objavila da će "prekid vatre primeniti uz upotrebu sile". Izraelska vojska je saopštila da je danas, trećeg dana prekida vatre između libanskog Hezbolaha i Izraela, gađala područje na jugu Libana gde je primećeno kretanje raketnog bacača te proiranske organizacije.

Više hiljada demonstranata okupilo se do kasno u noć u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, podižući barikade, razbijajući prozore na zgradi parlamenta i ispaljujući vatromet ispred ovog zdanja, a sve u znak protesta protiv vlade koja je prekinula pregovore o pridruživanju EU. Interventna policija je odgovorila ispaljivanjem vodenih topova i suzavca u masu.

O ovim temama za Kurir televiziju danas govore Vladan Glišić, advokat "Narodna mreža", Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, Vladimir Dobrosavljević, politčki konsultnat i Ljuban Karan, bivši potpukovnik KOS - a.

Karan se prvi dotakao teme onoga što se dešava u Siriji:

- Ono što se dešava u Siriji je komplikovane preuzimanja vlasti od strane Trampa i ispunjavanja njegovih obećanja. Kao da je neko rekao "E sad nećeš".

Kako smo od situacije sklopljenog primirja došli do nikad žešćih udaraca sa obe strane otkrio je Glišić:

- Oni su deo ratišta koji treba da rastereti Ukrajinu koja je pred raspadom svog fronta. Ono što je bitno, u toj fazi od ova dva meseca treba očekivati eksalaciju na svim delovima. To je širenje manevarskog prostora Trampu da bi imao o čemu da pregovara - rekao je on i dodao:

- Izrael ima ogroman uticaj na američku administraciju. Iako Tramp tokom svog prethodnog mandata nije izazvao ni jedan veći rat, on je ubijanjem Sulejmanija nekako nastavio tu politiku potpune podrške Izraela. Ovo je akcija koja je dovela do toga da se i Turska tu meša, a Tramp kaže da je najgluplji potez bio povezati Rusiju i Kinu. To su sve stvari koje se pripremaju za buduću administraciju.

Marinković se nadovezao na reči svog sagovornika:

- Grad Hama je ključan za probijanje i on će verovatno pasti. Erdogan se odvažio da udari na Asadove i ruske pozicije u Sriji, a to dovoljno govori o nedostatku snage ruskoj vojsci. Čovek koji komanduje ruskom vojskom u Siriji je juče ekspresno smenjen. Izgubili su dve vojne baze, meni se to lično ne sviđa. Kada pogledate širi interes hrišćanskog stanovništva u Libanu, sada ih imate 32 posto - rekao je on i istakao:

- Arapska armija je bila usmerena na odbranu njihove granice kod Golanske visoravni, jer Alkaida kontroliše 90 posto tog velikog grada. Tu se vidi slabost Irana i Rusije. Vrši se propagandni rat. Hezbolah je totalno obezglavljen. Pomogao je Asadu kada je bio relevantan, a posle ovoga sa Izraelom oni faktički i ne postoje. Povezujem to sa situacijom ovde i smatram da imamo dovoljno snage da izdržimo do 20. januara.

Dobrosavljević je govorio o snagama u Damasku i Asadu:

- Kako je centarlna vlast u Siriji ovo dopustila? Do polovine grada su ušli bez gotovo jednog ispaljenog metka. Što se tiče Izraela, sporazum između njih i Hezbolaha podrazumeva mogućnost intervencije Izraela ukoliko je ugrožen, a to na bilo koji način. Kolega je u pravu, Hezbolah jeste obezglavljen. To nije snaga kao što je bila 2009. godine. Ipak je sve u rukama Hezbolaha, telekomunikacija, struja. Ne može ni da se komunicira preko mobilnih telefona ukoliko oni to ne dozvole.

Karan je istakao da je Amerika ta koja je sve organizovala, iako se o njoj najmanje govori:

- Niko ne spominje Amerikance, a ja tvrdim da su oni umešali prste u sve ovo. Posle onoga što se desilo sa kulama bliznakinjama odjednom su postali saveznici sa SAD, a to vrlo pouzdan i jak saveznik. Amerikanci su ti koji su sve organizovali. Turci su odavno nagovarani od SAD-a da uđu u rat u Siriji. Da je išlo po planu NATO pakta, Turci su trebali da budu ono što je danas Ukrajina. Erdogan je zbog toga mogao glavom da plati jer nije igrao igru koju je NATO planirao za Siriju.

