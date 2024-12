Bivše kolege dovode u pitanje njegove kvalifikacije

Više puta je tvrdio da je bio "glavni tužilac" u vladinoj potrazi za počiniocima napada 2012. godine na američko diplomatsko osoblje u Bengaziju , u Libiji , u kojem su ubijena četiri Amerikanca. U stvari, on je u to vreme bio mlađi član osoblja Ministarstva pravde i nije bio deo tima za suđenje.

On je autor "Nunes memoranduma"

Bio je potencijalni "politički dželat"

Dok se Tramp 2019. godine borio protiv gneva javnosti i pretećeg opoziva zbog njegovog nastojanja da ubedi Ukrajinu da otkrije podatke o poslovnim malverzacijama predsednika SAD Džoa Bajdena , on je predložio Patela grupi savetnika da u Savetu za nacionalnu bezbednost bude zadužen za proveru lojalnosti pomoćnika Bele kuće.

On bi u tom slučaju služio kao "politički dželat", po rečima Čarlsa Kupermana, zamenika savetnika za nacionalnu bezbednost u to vreme. Kuperman i pravni savetnici Bele kuće odvratili su Trampa od toga, rekavši da će to stvoriti pravne i moralne komplikacije.