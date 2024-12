Koridor Lobito će biti nadogradnja i proširenje železničke linije od rudnika bakra i kobalta u severnoj Zambiji i južnom Kongu do luke Lobito na Atlantskoj obali u Angoli. Takođe na kraju ima za cilj da se proteže od Zambije i Konga do istočne obale Afrike kroz Tanzaniju i tako postane železnička veza od obale do obale crnog kontinenta.