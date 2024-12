Međutim, predsednički izbori i to prevremeni možda bi mogli da uslede i u samoj Francuskoj, gde su za opciju odlaska Makrona sa funkcije pre kraja drugog mandata počeli da se zalažu ne samo ultradesnica i levičari, već i predstavnici umerene političke opcije.

To javlja izveštač italijanskog lista Korijere dela sera iz Pariza koji podseća da je Makron, kada je 9. juna uveče, nakon glasanja za Evropski parlament, naprečas raspisao vanredne parlamentarne izbore kazao da je to učinio da bi došlo do "razjašnjenja" situacije posle velikog uspeha Nacionalnog okupljanja i solidnog rezultata socijaldemokrata.