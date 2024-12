Od kada je preuzeo vlast, Jun se suočava s brojnim izazovima, pa je tako sada u centru pažnje jer je uveo vanredno stanje, a sva dešavanja možete pratiti uživo na našem LAJV BLOGU . Nije uspeo da donese zakone koje je želeo, a u očajničkim pokušajima zaustavljanja zakonodavnih predloga opozicije, bio je prisiljen stalno da stavlja veto na njihove inicijative. Osim toga, suočava se s problemima i zbog različitih kontroverzi, uključujući one povezane s njegovom suprugom Kim Kon Hi (52) .

Među optužbama su navodi o manipulisanju deonicama i prihvatanju luksuzne "Dior" torbice . Prošlog meseca, Jun se izvinio, priznajući da je njegova supruga trebalo bolje da se ponaša, no istakao je da je njena slika u javnosti bila preterano "demonizovana" te da su neke tvrdnje protiv nje "preterane". Opozicija se, pak, zalaže za pokretanje posebne istrage protiv nje.

U nedelji kada je opozicija smanjila proračunske predloge koje su vlada i vladajuća stranka podnele, Jun je istakao da neće moći da stavi veto na predlog proračuna, budući da to nije dopušteno. I dok predsednik nastoji da preokrene pad popularnosti, skandal s njegovom suprugom je konstantno glavna tema političkih rasprava u zemlji.

Krajem 2023. godine, Jutjub kanal "Vojs of Seul" objavio je video u kojem navodno Kim Keon Hi prima "Dior" torbicu u vrednosti od 3 miliona vona (2.200 američkih dolara) od pastora, koji je snimao razmenu u septembru 2022. koristeći skrivenu kameru u svom satu. jun je izjavio kako je snimak procurio kao "politički manevar", ali se nije izvinio. Demokratska stranka, opozicija Junove konzervativne stranke Snaga naroda, tada je osudila predsednikov "besramni" odgovor, nazivajući ga "sramnim".

No, ljubav njegove supruge prema dizajnerskim torbicama nije jedini skandal u kojem se jun našao. Njegova izjava o ceni praziluka tokom posete supermarketu izazvala je toliku kontroverzu da neki veruju da je to i jedan od razloga zbog kojih je njegova stranka izgubila izbore. Jun je izjavio da je cena snopa praziluka od 875 vona (oko 70 dinara) "razumna", iako je uobičajena cena bila veća, oko 3.000 do 4.000 vona (235 - 315 dinara). Kritičari su ga optužili da nije svestan stvarnih životnih uslova običnih građana, posebno kada je u pitanju poskupljenje hrane.