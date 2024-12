Porodica je godinama proživljavala teror, a da to izgleda niko nije ni naslućivao. Mediji pišu da je osumnjičeni na društvenim mrežama gotovo redovno kačio fotografije dece, uz dirljive reči poput "porodica", "sreća", "uživanje"... Postavljao je fotografije vožnji motociklom, na koje je išao sa suprugom... Delovalo je sve idilično... A onda se krajem novembra saznalo kakav je monstrum.

U pitanju je policajac koji je od 2019. bio raspoređen na dužnost u zgradu Parlamenta. Kolege su verovale da je on porodičan čovek, dobar suprug i otac, iako su čuli da je imao određenih psihičkih problema, zbog koji jedno vreme nije smeo da nosi oružje... Niko nije znao da je od 2016. godine, pa sve do hapšenja prošle sedmice, svoju porodicu izlagao svakodnevnom mučenju, psihološkom, fizičkom i seksualnom nasilju, zbog kojeg je, kako se veruje, njegov tada desetogodišnji sin, pre četiri godine pokušao da se samoubije skokom sa 3. sprata zgrade.

Mediji su pisali, pozivajući se na izvore, da je policajka još 2016. godine pokušala da prijavi muža za nasilje. To se događalo u trenutku dok je on bio u bolnici i životno ugrožen. Navodno se poverila prijatelju da muž bije i nju i decu. Međutim, kako se njen muž oporavio, zvala je istog prijatelja i rekla sledeće: "Ako sazna da sam ga prijavila, biće još gore. Oni će njega da osude, a kad izađe napolje, ima da me ubije".