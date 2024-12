Svemirska stena , označena kao COWECP5, pojavila se na noćnom nebu u 23:14 sati po lokalnom vremenu (11:14 ujutru po ET vremenu), nekoliko sati nakon što je NASA-in sistem za otkrivanje asteroida izdao upozorenje.

Pre ulaska asteroida, Alan Ficsimons sa Univerziteta Kvins u Belfastu izjavio je za New Scientist da asteroid neće predstavljati rizik za ljude na zemlji.

- To je mali asteroid, ali će ipak biti spektakularan - rekao je Ficsimons.

Rano uočavanje dolazećeg asteroida bilo je jedinstveno jer je vrlo malo njih primećeno pre ulaska u Zemljinu atmosferu, ali Ficsimons je naveo da je to pozitivan znak da astronomi sada uspevaju ranije da identifikuju asteroide.

- To je pobeda za nauku i za sve one koji se večeras zateknu u Sibiru - rekao je Ficsimons za New Scientist.