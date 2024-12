- Sve sukobe posmatram kao jednu celinu, uključujući Koreju. Tamo je vandredno stanje zapravo redovno stanje. Takozvana demokratija u Južnoj Koreji je novijeg doba, duže je trajalo vanredno stanje od redovnog. Kada bih morao da biram jednu tačku, to bi bila Ukrajina, to je glavna stvar koja će opredeliti sudbinu sveta - kaže Lukić.

On kaže da veruje da lideri psihološki utiču na narod govoreći o nuklearnoj opasnosti, kako bi eventualan sukob sa Rusijom bio lakše prihvaćen ukoliko do njega dođe, iako je stav naroda da ne želi rat.

- Činjenica da je izbrojano 36 ratova ukazuje na to da su to samo sukobi koji se klasifikuju kao ratovi, iako postoje sukobi koji nisu primećeni kao ratovi iako to jesu po svojoj prirodi, jer u datom momentu nije u interesu da se tako definišu. Nemoralno zastrašivanje je govoriti o kraju sveta, za to nema mogućnosti - kaže Klisarić.