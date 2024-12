Slušaj vest

Grčka policija i dalje istražuje slučaj njihovog kolege, koji se sumnjiči da je osam godina tukao i silovao svoju suprugu i četvoro njihovo maloletne dece, primoravajući i sina na incest. Dečak (14), koji je navodno pokušao pre četiri godine da izvrši samoubistvo skokom sa 3. sprata, jedini je iz porodice koji negira zverstva, ali psiholozi veruju da je to iz straha jer ga je otac učinio saučesnikom.

Žena osumnjičenog, koja je takođe policajka, tek krajem novembra je skupila hrabrost da muža prijavi za nasilje koje je, kako kaže, trpela godinama, zajedno sa decom. Tri ćerke osumnjičenog, koje su još maloletne, na saslušanju su rekle da su nasilje trpele i od oca i od majke. Majka je rekla kako ju je suprug batinama terao da deci čini najgnusnije stvari. Osumnjičeni je, s druge strane, negirao sve što mu se stavlja na teret i tvrdi da je njegova supruga bipolarna i da je sve "plod njenih maštarija".

Majka zlostavljanih mališana tvrdi da je godinama živela u teroru. Nasilje je, navodi, počelo nedugo nakon što su počeli da se zabavljaju.

- Sve je počelo malo pre 2016. Muž me je nasiljem i pretnjama terao na celibat na račun naše dece. Devojčice nisu imale ni pet godina. Od svog straha i batina bila sam primorana da se povinujem. Ni deca nisu mogla da reaguju jer ih je tukao i pretio - naglasila je 35-godišnjakinja u svom svedočenju, prenose grčki mediji.

Majka je rekla da je stalno pričala sa ćerkama o tome šta mogu da urade da pobegnu iz ove užasne situacije.

- Devojčice su me molile da ga napustimo. Svoje bolesne postupke snimao je kamerom i mobilnim telefonom. Uvek je proveravao moj mobilni, imao je pristup svim mojim nalozima. I dečje telefone je proveravao. Strah me je da će pobrisati sve dokaze ili da će našeg sina naterati da sve to pobriše - rekla je majka.

Žena je rekla da su prvi znaci njegovog nasilnog karaktera počeli da isplivavaju na samom početku veze, ali ona na to nije reagovala.

- Naš prvi sastanak je trebalo da bude na trgu Sintagma u Atini, ali me je ispalio. Zvala sam ga, nije se javio, a onda je podigao slušalicu i rekao mi: 'Alo, bre, neću doći'. Nekoliko dana kasnije ponudio se da me pokupi iz doma, pa smo otišli u Porto Rafti i od tad smo zajedno. Od tog dana maltene sam prešla da živim kod njega. Nekih mesec dana kasnije videla sam njegovo drugo lice - ispričala je policajka.

Ona kaže da je tada sedela u dvorištu njegove kuće i da je razgovarala sa drugaricom preko telefona.

- U jednom trenutku sam opsovala tokom razgovora. Kada sam prekinula vezu prišao mi je i ošamario me baš jako. Oduzela sam se. Rekao mi je: 'Ne mogu da podnesem da moja devojka tako priča. Šta si ti? Klošarka?' Nisam tad odreagovala. Prihvatila sam to - rekla je policajka.

Kako je vreme prolazilo, situacija je postajala sve gora. Policajka kaže da bi je šamarao, udarao rukama po telu, a potom i šutirao.

- Onda je krenuo i da me siluje. Imam ožiljak na arkadi jer me je udario globusom. Imam opekotine po leđima i grudima. Pekao me je upaljačem, svećama. Govorila sam mu da ne želim da spavam sa njim, da ne radi to. Neutešno sam plakala, a on mi je govorio da sam nemoralna, jer sam imala vezu pre njega i da su ovo iskušenja, da bih mu dokazala da sam ga dostojna - ispričala je policajka.

Žrtva je uverena da joj je suprug bio nasilan jer je bio previše ljubomoran. Tvrdi da joj je lomio telefon kada je video da su joj kolege policajci slali poruke, iako to nisu bile romantične poruke.

- Bio je strašno ljubomoran i kontrolisao me. Čitavog dana, ako nismo bili zajedno, morala sam da mu govorim gde sam i šta radim. Naređivao bi mi šta da obučem i psovao me ako bih namazala nokte ili se našminkala. Svaki put kada bi to eksaliralo do nasilja, kupovao bi mi poklone. Jednom mi je kasnio metro i došla sam kasnije kući. Tukao me je i govorio mi da mu priznam da sam sa drugim. Mučio me je sve dok nije dobio odgovor koji je tražio - tvrdi žrtva.

Ispričala je i kako je početkom godine bila hospitalizovana u Vojnoj bolnici, na psihijatriji.

- Pošto više nisam mogla da trpim ovo bolesno stanje, sama sam otišla u Vojnu bolnicu i zatražila da me prime. Ostala sam mesec dana i doktori su mi dijagnostikovali emocionalni poremećaj. Nisam lekarima ispričala kroz šta prolazim, jer sam se toliko stidela na šta me je muž terao da radim i onda sam počela da uzimam antidepresive sa kojima sam prestala čim sam ponovo zatrudnela - priča žrtva.

Policajka je rekla da se događalo da ide izubijana na posao. Podsetila se trenutka kada ju je muž pretukao globusom i navodi da je tada na posao otišla u baš lošem stanju.