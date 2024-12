Francuski predsednik Emanuel Makron sinoć se vratio u zemlju iz trodnevne posete Saudijskoj Arabiji taman kada je u Nacionalnoj skupštini počinjalo izglasavanje nepoverenja vladi premijera Mišela Barnijea čiji pad može da dovede i do njegovog prevremenog odlaska sa vlasti.

On je već isključio mogućnost podnošenja ostavke, što je ponovio u više navrata, poslednji put pre dva dana u Rijadu u društvu saudijskog princa prestolonaslednika Muhameda bin Salmana sa kojim je potpisao sporazum o strateškom partnerstvu dve zemlje dok je u Parizu politička kriza dostizala vrhunac .

Uprkos tome u Francuskoj je sve više glasova koji traže da on ode sa vlasti i to mnogo pre isteka drugog predsedničkog mandata 2027.

Za sada su pred Makronom dva puta, od kojih prvi predviđa da napravi predah od par dana, možda do naredne nedelje, kako bi omogućio da se u "republikanskim okvirima" dođe do sporazuma ili "pakta kojim se onemogućuje izglasavanje nepoverenja" kako to naziva Gabrijel Atal, koji je kratko bio na premijerskoj funkciji pre još manje dugovečnog Barnijea, čiji je mandat trajao svega 91 dan.