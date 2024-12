Vlasti u Kongu su do sada potvrdile 71 smrtni slučaj, uključujući 27 osoba koje su umrle u bolnicama i 44 u kućama u južnoj provinciji Kvango. Smrtni slučajevi zabeleženi su od 10. do 25. novembra. Do sad je bilo oko 380 slučajeva, od kojih su skoro polovina deca mlađa od pet godina, rekao je Kamba. Žan Kaseja, šef Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), rekao je da bi više detalja o bolesti trebalo da bude poznato u narednih 48 sati pošto stručnjaci dobiju rezultate laboratorijskih uzoraka zaraženih ljudi.