- Oni imaju enormni deficit, dug im se ubrzano povećava a ne postoji konsenzus kako se to treba rešavati šta više, oni koji su protiv sadašnje vlade ne nude nikakve nove politike. To može biti problem a to je da će Francuska nastaviti da ide u jednom pravcu koji bi je mogao pretvoriti u zemlju koja jako liči na nekadašnju Grčku ili na neke druge zemlje na primer Italiju koja se sada popravila i da bi to sada mogao biti dalji teg na rastu EU. S te strane odrazilo bi se to nešto i na nas, jer je nama Francuska bitan partner, ne samo politički već i ekonomski - rekao je Aleksandar Stevanović, ekonomista.