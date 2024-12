"Makronova ambicija je da bude vođa ujedinjene Evrope ili Evropske unije, očigledno više nema osnovu njegove političke snage"

Slušaj vest

Oči sveta su uprte u Francusku, Vlada je pala, ujedinili su se i ekstremna levica i krajnja desnica da smene premijera Mišela Barnijea koji je pre samo pet meseci preuzeo dužnost. Postao je čovek sa najkraćim premijerskim stažom u istoriji Francuske. Političku krizu povećava to što nije moguće raspisati nove parlamentarne izbore do sledeće godine. Tako je sve na odluci predsednika Emanuela Makorna, a odluka nije nimalo laka. Potrebno je dati ime novog mandatara u najkraćem mogućem roku, ali gotovo da nema onog ko bi pridobio glasove i desnice i levice.

U "Usijanju" koje se emituje na Kurir televiziji gosti prof. Predrag Marković, istoričar, dr Rajko Petrović, Institut za evropske studije i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu otkrilu su šta će uraditi predsednik Makron, kao i kako će se ovo odraziti na EU?

Kurir Televizija

Marković je prvi koji se dotakao ove teme:

- To je najkraća vlada od osnivanja pete Republike 1958. godine i to je prva vlada koja je na taj način oborena od 1962. godine. Znači, više od 60 godina nikada Vlada nije pala glasanjem poverenja u Francuskoj. Ujedinjavanje levice, desnice, je krajnje neobičan fenomen što pokazuje krizu tog centra u Francuskoj. Kad dođe do ovako velike krize, očigledno se zaoštrava ideološka borba na dva ekstrema, na desničare Mari Le Pen i ostale, na levičare. Makronova ambicija je da bude vođa ujedinjene Evrope ili Evropske unije, očigledno više nema osnovu njegove političke snage.

Petrović je istakao sledeće:

Kurir Televizija

- Ne treba zaboraviti da je Francuska po svom uređenju polupredsednički sistem. Dakle, tu je predsednik ubedljivo najsnažnija politička figura, a daleko slabije po svojim kompetencijama premijer. Ovo je pre svega jedan veliki udarac za Emanuela Makrona i sve više govori u prilog tome da je Marin Le Pen sada najuzbiljniji kandidat da pobedi na predsedničkim izborima 2027. godine.

Obradović se nadovezao na započetu temu:

- Koliko znamo, ovaj oboreni premijer je došao iz partije koja ima 48 poslanika i samim tim njegovim imenovanjem i predlogom Makron je zagazio u minsko polje i to polje je eksplodiralo. On je jednostavno doveo do te savršene oluje da je i levima i ultradesnima isplativo da ovo urade u ovom trenutku jer su u pitanju oporezivanje i socijalna davanja - rekao je on i dodao:

Kurir Televizija

- Koalicije su takve kakve jesu. Rezultati izbora su došli posle izbora za Evropski parlament i mi smo videli da Le Penova možda pravi neku štetu, pre svega francuskom narodu, ovim glasanjem, ali da neće prići toj vlasti još dugo vremena, pogotovo ako je osude u martu za proneveru sedam miliona evra.

Petrović je potom naveo situacije koje se ponajviše mogu očekivati:

- Postoje tri scenarija, sva tri su politički jako skupa i štetna. Formiranje široke koalicije, vođenje manjinske Vlade i podnošenje ostavke. Makron će pokušati okrenuti se ka spoljnoj politici još jače da bi amortizovao ove gubitke unutar Francuske u političkom smislu, ali opet to će biti jako teško. Setimo se na početku Ukrajinske krize, on je pokušao da bude neko ko će pregovarati i razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, pa ga je on smestio daleko na drugi kraj stola. Pokušao je i da sa Kinom napravi neke bliže veze kada je posetio Peking, kada i našu zemlju i Mađarsku. Opet je dobio nekoliko packi od strane zvaničnog Vašingtona i čuvene su njegove izjave o moždanoj smrti NATO pakta i tome slično. Mislim da se to tek neće uklopiti u viziju Donalda Trumpa.

02:47 "RAZGOVORI U RIJADU SU BILI OKO NUKLEARNE TEHNOLOGIJE" Struka ekskluzivno za Kurir: OVO SU TRI MOGUĆA SCENARIJA: Da li će Le Penova biti osuđena u martu?! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

02:59 "MOŽEMO OČEKIVATI DEMONSTRACIJE I VRAĆANJE ŽUTIH PRSLUKA" Makron bez izbora, Francuska bez Vlade, a šta to znači za Balkan?! - Analiza stručnjaka za Kurir Izvor: Kurir televizija

Obradović se nadovezao na reči svog sagovornika: