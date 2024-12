„O uslovima za pregovore govorio je predsednik Putin 14. juna. On je potvrdio da smo spremni da pregovaramo na osnovu principa koji su dogovoreni u Istanbulu, a koje je, kako je rekao šef ukrajinske delegacije David Arahamija, odbacio bivši premijer Velike Britanije Boris Džonson.

On je podsetio na reči ruskog lidera koji je rekao da će sada morati da se uzme u obzir i realna situacija na terenu – ne samo na kontakt liniji, nego i to da su sada DNR, LNR, Zaporoška i Hersonska oblast deo Rusije po Ustavu zemlje. Lavrov je takođe kazao da Zapadna Evropa želi da se približi ruskim granicama preko Ukrajine.

Upitan da li bi ukidanje zapadnih sankcija Rusiji moglo biti uslov budućeg mirovnog sporazuma, Lavrov je istakao da bi mnogi u Rusiji želeli da to bude uslov.

„Ali ja smatram da što više živimo pod tim sankcijama, to više shvatamo da je bolje da se oslonimo na sebe i da izrađujemo mehanizme, platforme saradnje sa 'normalnim' zemljama, prijateljskim zemljama koje ne mešaju ekonomske interese i odnose. Posebno politiku“, konstatovao je šef ruske diplomatije.

Kako je dodao, Rusija je mnogo toga naučila od kad su joj uvedene sankcije.

„Za vreme administracije Džozefa Bajdena dostigle su razmere bez presedana. Ali znate, 'sve što nas ne ubije, to nas ojača'. One nas nikada neće ubiti. I to nas čini jačim“, poručio je Lavrov.