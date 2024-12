- Naime, kako je uopšte moguće da je prvi put pala vlada nakon 1962. godine, pa tako što se desilo ono dijametarno suprotno od onoga što se dešava na političkoj sceni nemačke. Tamo imamo situaciju da se već sada nazire da će u budućnosti levica i desnica sarađivati, te napraviti veliku koaliciju. Međutim, u Francuskoj je nešto drugačija situacija, imamo Makrona koji nije "mainstream" desnica, već stranka koja je orijentisana za saradnju sa EU i on predvodi grupu liberala. Ta "mainstream" desnica je dosta slabija u Francuskoj, a "mainstream" levica je dosta jaka. Dakle, tamo su "mainstream" levica i problematična desnica sarađivali da obore vladu Makrona. Razlog je bio što se smatralo da je Barnije prešao granicu dobrog ukusa, on je hteo da jedan deo budžeta usvoji bez izglašavanja u parlamentu, a ovi su hteli njegovu gordost da kazne.

- EU je definitivno u ozbiljnoj krizi i to nije pitanje administracije Evropske komisije ili establišmenta u EU, već se radi o državama koje su motori integracije, a ni Nemačka, ni Francuska nemaju usvojen budžet. Znate, to govori o velikoj krizi legitimiteta. Makron je trebalo da ima 288 poslanika koji bi glasali za smenu premijera, a imao je 331. Dakle, uopšte nije pitanje nadmudrivanja, on nema nikakve mogućnosti da sprovede svoju politiku. Šta zastupa Makron sa ovom politikom, postavio je premijera, ne može budžet da prođe, a tužba preti le Penovoj, to se isto smatra za važan motiv zbog kojeg će se možda ići i na smenu Makrona do marta, jer tada le Penovoj kreće presuda i ona može da bude izbačena iz igre za kandidaturu.