Orkanski vetrovi do 130 kilometara na čas!

Vetar je u ostalim delovima Velsa premašio 130 kilometara na čas, dok su u Severnoj Irskoj i jugozapadnoj Engleskoj zabeleženi udari do 123 kilometra.

Skoro 400.000 domova, farmi i preduzeća u Irskoj ostalo je bez struje nakon što je zemlju pogodila jaka kiša i jaki vetrovi izazvani olujom Darag. Portparol irske elektroenergetske kompanije ESB rekao je da se mogu očekivati daljnji nestanci struje zbog potencijalno štetnih udara vjetra. Ostatak dana karakteriše jaka kiša i jak vetar. U mnogim oblastima očekuje se veoma jaka kiša, posebno u već pogođenim delovima Južnog Velsa. Do večeri bi količina padavina mogla dostići i do 80-90 milimetara. Mekejb ističe da će jak vetar potrajati do ranih sati u nedelju.