- Mislim da na obe strane pre rata nismo uradili šta smo mogli kako bi naši odnosi bili u boljoj poziciji. Naravno, rat će ostaviti otisak na odnose bilo koje dve zemlje. Podržali smo Srbiju, to je razumljivo, ali mi moramo planirati za budućnost, budući da je vaša zemlja propatila usled spoljne agresije koja je dovela do raspada Jugoslavije i mislim da ljudi i dalje osećaju posledice tog rata. Drugo, rat u vašoj zemlji je bio prikazivan kao humanitarni rat gde je Zapad želeo da interveniše kako bi zaštitio određenu zajednicu protiv agresora iz druge zajednice . Stoga je mnogo ljudi u svetu poverovalo u tu priču - rekao je Asad Lazanskom.

On je dodao da je ista situacija u Siriji, gde Zapad koristi masku humanitarizma.

- Podržali smo uprkos tome što su Turci želeli da iskoriste svoj uticaj u korist Kosova, ali smo mi to odbili. Ovo je bilo pre našeg rata, pre sedam, ili osam godina i mi smo odbili, uprkos dobrim odnosima sa Turskom u to vreme. Podržali smo Srbiju - kazao je on.