- Znala sam kakav sam efekat imala na muškarce. Priroda me je velikodušno obdarila neophodnim atributima: tanak struk, puna grudi i niz crvena kosa. Sve što mi je trebalo je da to naglasim – što sam i uradila sa jednostavnim, ali seksi odećom, laganom šminkom i lakoćom o sebi. Nikada nisam nosila nakit – nisam osećala potrebu za njim. Najvažnije, nisam se previše trudila da ugodim. Ljudi uvek mogu da osete kada neko očajnički traži odobrenje, a to ima suprotan efekat. To se dešava sa previše obučenim devojkama ili preterano brbljivim muškarcima. Nikada nisam tražila ničije odobrenje – jednostavno sam bila svoja. I funkcionisalo je kao magija.