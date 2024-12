"To je bilo kršenje politike da se ne traži dozvola za rad sporednog posla. Znam to i znao sam da... to bi se moglo smatrati dvostrukim životom. Ima mnogo ljudi koji rade sve što mogu da zarade dodatni novac, sa ili bez dozvole. Ljudi rade sve što mogu da prežive kako mogu", rekla je 44-godišnja žena.