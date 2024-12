„Najveći pobednik s krajem Asadovog režima je prvenstveno sirijski narod. I naravno, Turska odmah potom. Jer Turska je u pobedničkoj poziciji kao zemlja koja stoji iza HTS i može da kontroliše ono što se dešava u Siriji. Najveći gubitnici su Rusija i Iran, koji podržavaju ovaj režim. Rusija je došla do kraja svojih kapaciteta. Nagovestila je da je spremna na pregovore oko Ukrajine, to ukazuje da je u teškoj situaciji", rekao je on.