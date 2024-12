Pobunjenici u Siriji zauzeli su Alep prošle nedelje u napadu koji je pokrenuo Hajat Tahrir el Šam, ranije poznate kao Еl Nusra. Do 2016. godine to je bilo zvanično krilo Al Kaide u toj zemlji, a njihovo napredovanje nastavljeno je i prema drugim gradovima. Pobunjeničke grupe, predvođene islamističkom militantnom grupom "Hajat tahrir el Šam", ušle su u dva grada u centralnoj Siriji, Rastan i Talbiseh, čime su se približile trećem po veličini sirijskom gradu, Homsu, a prethodno su zauzele grad Hamu. Niko nije očekivao da će se sve desiti toliko brzo, a o tome šta je najviše uticalo na to da se sirijska vlada tako brzo raspadne govorili su gosti jutarnjeg programa kurir televizije "Redakcija" Boško Zorić, pukovnik u penziji i Darko Obradović, Centar za stratešku analizu.