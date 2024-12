Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp je rešen da zaustavi "ludilo od rata" u Ukrajini, a to za evropske partnere SAD znači da moraju da mnogo više izdvoje sredstava za ekonomsku, ali i vojnu pomoć Kijevu, jer će se Amerika povući iz Evrope i rata.

To je opšte uverenje i političkih krugova, vlada i analitičara u EU, a ugledni nemački sajt Eurointelidžens, štaviše, ukazuje na to da ukoliko Tramp uspe da izdejstvuje nagodbu Rusije i Ukrajine o prekidu rata i mirovnim pregovorima, "to će biti veliko olakšanje za Evropsku uniju pošto ona apsolutno više nije u stanju da finansira taj rat...i očajnički želi njegov kraj".