Ivan Trifunović, osvrćući se na iznenađenje koje je pad Asada izazvao i na moguće tajne dogovore međunarodnih aktera, primećuje da je Iran, koji je godinama računao na Siriju kao deo svoje „osovine“ protiv Izraela, sada očigledni gubitnik. Sam Asadov režim, ističe on, već dugo je bio održavan samo zahvaljujući spoljnoj pomoći:

- Čitav svet je zatečen brzinom kojom je došlo do pada Bašara al-Asada. Godinama unazad režim je uz pomoć Rusije, Irana i proiranskih milicija poput Hezbolaha kontrolisao oko 70% teritorije Sirije. Taj dugotrajni građanski rat, koji je trajao od 2011. do 2024. godine, doveo je zemlju do potpunog ekonomskog i socijalnog kraha. Prema nekim procenama, preko 90% stanovništva živelo je ispod granice siromaštva, a Asad nije učinio ništa da reformiše sistem ili poboljša život građana - rekao je Trifunović i dodao: