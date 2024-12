Kit Kelog, novopostavljeni specijalni izaslanik SAD-a za Rusiju i Ukrajinu, istakao je da američka podrška Ukrajini ostaje čvrsta uprkos ruskim akcijama. On je takođe naglasio da je lansiranje rakete "Orešnik" Putinov "blef" i da je važno da Zapad ne podlegne zastrašivanju.

Upozorio je da je svet na ivici nuklearnog rata pošto je Kijev upotrebio američke "ATACMS" rakete dugog sistema za napade na mete unutar ruske teritorije. Nekoliko dana pre nego što je Kelog postavljen na novu funkciju, on je u intervjuu za "Fox News" rekao da je lansiranje rakete "Orešnik" zapravo Putinov "blef".

"Putin nije upotrebio to oružje zato što je efektivno, već zato što je hteo da pokaže Zapadu šta sve može. Umesto povlačenja, Amerika i evropski saveznici treba da 'upregnu' jer Putin neće započeti nuklearni rat u Evropi. Ukoliko bi se to dogodilo, zona radijacije bila bi ogromna, do kraja naših života bi trajala. I rat bi bio gotov", objasnio je Kelog.