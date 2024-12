- On poseduje neke video-snimke iz sudijske kancelarije - izjavila je Sabrina Adkins tokom istrage slučaja bivšeg zamenika šerifa Šona Stajna, prenosi Law&Crime .

Stajn je ove godine osuđen na šest meseci zatvora i gotovo deceniju uslovne kazne zbog silovanja, sodomije, lažnog svedočenja i manipulacije uređajem za praćenje zatvorenika, prema pisanju The Mountain Eagle-a.

- Tokom tih susreta, ponašanje optuženog Fildsa eskaliralo je od koketnih komentara do prisilnog ljubljenja, oralnog seksa, pa do odnosa s tužiteljkom, a sve se to dogodilo u zgradi suda okruga Lečer nakon radnog vremena, u kancelariji sudije Malinsa - piše u tužbi.