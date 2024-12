- Ne očekujem neke dramatične preokrete dok se ne iskristališe stav nove američke administracije. SAD imaju glavnu liniju delovanja - zaštitu sopstvenih nacionalnih interesa gde god mogu, a to znači globalno. Rusija je uložila ogroman ulog i trpela velike gubitke. U ovom trenutku bi im bilo iracionalno da stanu. I dalje stižu novčane i vojne injekcije za Kijev, NATO snage se pregrupišu u Poljskoj i Baltiku. To je daleko od atmosfere pregovora. Moskva je jasno stavila do znanja da neće odustati od zaštite Krima i novih oblasti, a ministar spoljnih poslova Lavrov već je signalizirao da su spremni i na razgovore, ali i na eskalaciju do nuklearnog nivoa ako bude potrebno - istakao je Petričković.